Son "Reinas de Troya"

MEXICALI, Baja California(GH)

En un partido digno de una final, las chicas de Troyanas se alzaron con el título de la categoría Sub-13 femenil de la 5ta Copa de la Amistad Nenas Fud al vencer 1-0 a Jaguares Nacional en el campo de la Unidad Deportiva Industrial.



El cotejo resultó muy parejo, ambos equipos priorizaron la tenencia de la pelota para crear las mejores opciones de gol, lo que provocó un juego muy peleado en la mitad de la cancha con poca actividad en la áreas.



Fue hasta la parte complementaria que cayó el gol de la diferencia por obra de Paola Torres, quien con un potente disparo de larga distancia puso el 1-0 que en ese momento brindó satisfacción y minutos más tarde brindaría la corona.



Después del gol, las chicas “felinas” adelantaron filas y se volcaron en busca del empate, pero la defensa “troyana” se posiciono bien en esa línea y no permitió daño alguno en la portería defendida por Elsa Soto.



En los minutos finales, con algunos espacios, las ahora campeonas tuvieron para liquidar el partido pero no estuvieron atinadas y sufrieron en demasía los segundos finales de este partido definitorio.



Pero una vez escuchado el silbatazo final, la fiesta no se hizo esperar. No era para menos, Troyanas se erigió como el mejor equipo del torneo.