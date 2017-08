Paola tiene heroica actuación

MEXICALI, Baja California(GH)

Paola Torres se erigió como la figura del encuentro al anotar el gol que le dio el campeonato de la quinta Copa de la Amistad Nenas Fud a la escuadra de Troyanas y al final del encuentro emitió su declaración, confesando cierto nerviosismo previo al cotejo.



“Al principio del partido estaba muy nerviosa pero con el paso de los minutos se me pasó y me siento muy satisfecha por haber logrado el campeonato”, declaró.



Sobre el tanto anotado, Torres fue sincera y reconoció que el tanto anotado, la sorprendió inclusive a ella misma.



“La verdad no me esperaba meter ese gol, fue de muy lejos pero por suerte entró y me siento mucho mejor de que haya sido en una final tan importante”, comentó con una sonrisa.



Paola Torres no dejó pasar la oportunidad de agradecer a sus entrenadores por las palabras de aliento y motivación que les brindaron a ella y a sus compañeras.