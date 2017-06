Se termina la aventura

MEXICALI, Baja California(GH)

Potros llegó a su campo en la 18 de Marzo con la esperanza de que sucediera un milagro para poderse mantener con vida dentro de la Liga Urbana de Primera Fuerza, pero esto no ocurrió y cayó ante Cóndor España 2-1 para descender así a la Liga Urbana Intermedia.



El plan era sencillo de entender, mas no tan fácil de ejecutar, Potros no debía dejar ir ningún solo punto en las dos jornadas restantes y esperar a que Atlas Delta cayera en sus mismos dos partidos.



Luego de disputarse la jornada #29, Altas brindó su “ayuda” al caer 6-1 con Tulaka, sin embargo, el Cóndor que busca desesperadamente su clasificación a liguilla, no se prestó al juego y se quedó con los tres puntos.



Los Potros pelearon hasta donde pudieron, pero al final todo intento fue inútil. Fue el final de una campaña para el olvido, de una temporada con más penas que glorias para el equipo de la Colonia 18 de Marzo.



EL CURSO DEL PARTIDO



El juego se tornó tenso prácticamente los más de 90 minutos disputados, los gritos y los murmullos fueron el común denominador entre la gente asistente.



Fue al minuto 22 cuando enmudeció el complejo, cayó el gol del Cóndor por medio de Ismael García quien disparó de derecha pegado al poste inalcanzable para el portero “potro”.



La reacción no se hizo esperar y cuatro minutos después volvió la alegría a los locales cuando Rodrigo Ledezma pateó de derecha un tiro-centro que se metió en el ángulo para incredulidad de todos.



Poco antes de culminar la primera parte, el veterano Renato Ochoa dejó la experiencia en su casa y se hizo expulsar al gritar palabras altisonantes al árbitro lo cual provocó que Cóndor se quedara con diez hombres.



En la segunda mitad hubo de todo, Potros se lanzó al ataque en busca de la victoria y se le presentaron acciones pero el equipo volvió a ser un reflejo de lo que fue en la campaña, las erró todas y la desesperación creció.



Al minuto 59 Alberto Crespo se encargó de equiparar aun más el cotejo al salir expulsado por propinar un golpe a un jugador del Cóndor.



Con esto, el partido se volvió de mucho desgaste físico en ambos conjuntos pero fue hasta el minuto 67 que Adrián Ortega remató de cabeza para poner el 2-1 y convertir el escenario en un auténtico funeral.



La desesperación invadió a los de rojo y Jesús Ruiz a pocos minutos del final dio un codazo a un rival y el árbitro no tuvo más que echarlo del campo, para dejar así en el campo a nueve tristes Potros.



UN ADIÓS ENTRE LÁGRIMAS



El árbitro decretó el final del partido y las caras largas en los jugadores anfitriones no se hicieron esperar, como se dijo al principio, Potros luchó con todas sus fuerzas pero al final esto resultó insuficiente.



Francisco Vera, entrenador del equipo, abrazó, consoló a sus pupilos y resistió estoicamente el llanto que amenazó en más de una ocasión con salir.



No hay un futuro claro para estos jugadores, no hay nada definido aún en la trayectoria del director técnico, hoy lo único seguro es que Potros ha descendido, hoy el único sentimiento en la Colonia 18 de Marzo, es de tristeza total.