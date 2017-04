Bordumex le pega al líder

(GH)

Bordumex tumbó del liderato a No Names imponiéndose por 3-1 al jugarse la sexta serie de la recta final de la cuarta vuelta del torneo de boliche de la Liga Club 600 que se celebra en Bol Bol.



Esta derrota de No Names fue aprovechada por CHPT que con triunfo por 4-0 sobre el vacante se apoderó de la cima buscando el cuarto boleto para la noche de posiciones.



Borumex, campeón de la primera vuelta, contó con tiros de 236 y 226 de Alejandro Aviña, 212 y 201 de Angel Angulo y 190 de Carlos Urrea en tanto que No Names, monarca de la tercera vuelta, tuvo a Axel Barajas con 247 y 204 y Marco Arce con 234, 216 y 203 como mejores tiradores.



En el triunfo de CHPT destacaron Berenice Alonso con juegos de 202, 191 y 194 y Alberto Bazúa con 190 y 194. En otro frente Stars Boys ganó a Al 110% por 4-0 con juegos de 200 y 201 de Jorge Cobian y por los perdedores 222 de Guadalupe García.