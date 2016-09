'Gallo' cumple cometido

MEXICALI, Baja California(GH)

El capitán de Potros 18 de Marzo, Eduardo “Gallo” Jiménez, comentó que siempre tuvo en mente que su equipo merecía seguir avanzando después de la protesta y asimismo dijo que tiene ocho años buscando conseguir el ascenso.



“Fue paso a paso, se hizo mucha polémica por redes sociales, merecíamos estar aquí y pues gracias a Dios se nos dio el triunfo, lo sacamos con corazón y hambre de ser de primera, yo tengo ocho años queriendo subir y hasta ahora se me hizo”, expresó.



Potros 18 de Marzo, es un equipo que se ha caracterizado por ser

formando de jugadores y además de eso, el capitán comentó otra clave

importante para consolidar el título.



“La formación, algunos aquí tenemos aquí varios años, esa fue la clave, sentir la camisa, gracias a Dios, subimos de categoría”, dijo.



Después de la semifinal, Eduardo Jiménez, comentó que la mentalidad del equipo es ir paso a paso, así que aún no reveló si habrá cambios importantes en la planilla de cara a la próxima temporada y cerró la entrevista con las dedicatorias especiales del campeonato.



“No han comentado nada, ya está y ahora a ver que sigue, va dedicado a mi esposa, a mi hijo, al resto de mi familia y a mi madre que no pudo estar aquí”, concluyó.