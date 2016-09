Campos no dejó de creer

MEXICALI, Baja California(GH)

El dueño de la franquicia y auxiliar técnico de Potros 18 de Marzo, Daniel Campos, no titubeó en decir, que cualquiera hubiera protestado de la forma en la que él lo hizo, siempre creyó en el potencial de su equipo y ahora son campeones.



“Lo importante de la protesta, es que le pegaron a un árbitro, pregunté en otras ligas y en esos casos se detiene el partido y el rival queda fuera, yo no quería que dejaran fuera a Santo Niño, yo tuve que jugar el siguiente partido bajo protesta, cualquiera hubiera hecho lo mismo”, mencionó.



Sus jugadores le han demostrado en distintos escenarios que sienten la camiseta del equipo, además resaltó que cuando alguno de sus jugadores se va a otro equipo, él y su gente ya tienen al reemplazo.



“Tengo a varios que lloraron la pasada temporada en semifinales por quedar fuera, hoy lloraron por ser campeones, sienten la camiseta, están conmigo desde hace siete, ocho años, tenemos a varios jugadores que han salido a los mejores equipos locales, cuando me quitan tres, yo ya estoy preparando a cuatro”, comentó.



Sobre la final, la describió como un gran partido, resaltó la charla del entretiempo y el carácter de los últimos 45 minutos de la temporada de la Liga Urbana Intermedia.



“Una verdadera final, pensamos que teníamos todo controlado en el primer tiempo, pero nos hicieron dos goles en el tramo final del primer tiempo y hubo un cambio total, los reanimamos en el medio tiempo y en el complementario mostraron el carácter necesario”, concluyó.