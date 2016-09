Urías va con gran ilusión

información relacionada Fotogalería Águilas realiza primer entrenamiento

MEXICALI, Baja California(GH)

El jugador de cuadro de Águilas de Mexicali, Ramón Urías, dijo que sus metas se encuentran puestas en el inicio de la temporada y apenas comienza el entrenamiento.



“Soltarse un poco, siempre es así el primer día, sirve para relajarse, soltarse un poco, ver que se hará en los próximos días y sobre todo con la ilusión de llegar a hacer las cosas bien al principio de temporada”, comentó.



El de Magdalena de Kino, Sonora, recordó el gran año que tuvo, eso le permitió abrirse un espacio para una prueba en el campamento de ligas menores de los Padres de San Diego, y dijo que espera su revancha en equipos de Grandes Ligas, por eso trabaja en mejorar su rendimiento.



“El año pasado fue muy bueno, siempre con la ilusión de llegar a lo más alto, en anteriores ocasiones me he quedado cerca de quedarme en otros equipos, fue gracias a la temporada que tuve, obviamente quiero hacer lo mismo y esperar otra oportunidad”, mencionó.



No prometió alguna cifra en específico en cuanto a su rendimiento, pero sí habló de que va a mejorar, también opinó sobre el gran ambiente que se vive en los juegos de local de los Caballeros Águilas.



“Simplemente mejorar lo referente al año pasado, no tengo una meta numérica en especifico, me gusta el ambiente aquí, es muy bonito ver la manera en la que me recibe el estadio”, concluyó.