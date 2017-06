BC con nuevos impulsores de gimnasia rítmica

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California cuenta con nuevos impulsores en la disciplina de gimnasia rítmica.



La Academia Victoria Prestigue de gimnasia rítmica, será inaugurada próximamente en Baja California, y surgió por iniciativa del empresario Steven Zubkis, también fundador de Rhythmic Gymnastics Academy en San Diego.



El motivo de esta nueva academia es para recordar a su hija fallecida Victoria Zubkis que fue encontrada muerta en Ocean Beach San Diego un 28 de mayo del 2015, las causas del móvil aun son desconocidas.



“Mi hija fue asesinada hace dos años, era una muchacha muy talentosa, ella empezó a entrenar gimnasia rítmica cuando tenía cuatro años de edad, tocaba el piano, cantaba, bailaba, era una nadadora, estaba en artes marciales mixtas, era una pintora, como resultado de perder a mi hija yo decidí hacer la Academia Victoria Prestigue”, comentó Steven Zubkis.



Para que la escuela se pueda concretar se harán shows de entretenimiento en Tijuana y Rosarito para empresarios y público que así lo desee, para la recaudación de fondos monetarios.



“Esta bajo construcción en Rosarito, va ayudar mi otra niña, por desgracia trato con inversionistas y no tengo permitido usar el dinero para este tipo de propósitos, vamos hacer más shows, les anunciaremos cuando será el próximo, no se compran boletos sino por medio de donaciones”.



El empresario detalló como es que funcionaría la escuela.



“Los niños que no tengan padres tendrán las mismas oportunidades que Victoria tuvo, esta academia será dirigida por personas muy profesionales de gimnasia, que va ser supervisada por la mamá de victoria y hermanas que provienen de toda una dinastía de gimnasia rítmica”, dijo Zubkis.



Uno de los instructores será el seis veces ganador de medallas de oro en gimnasia artística en Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, el ruso Vitaly Scherbo.



Para Steven Zubkis su meta no solo es seguir recordando a su hija victoria con una bella infraestructura y ayudando a niños a desarrollarse en el deporte de gimnasia, sino crear jóvenes talentosos.



“Soy uno de cinco hijos en la Unión Soviética, con una vida muy difícil y soy un hombre de negocios muy exitoso, si mis padres pudieron tener cinco, yo debería tener 500, yo veo hacia el fututo y veo que estos hijos se convertirán en personas no regulares, sino educados, buenos modelos, tendrán muchos talentos que se están empezando a construir ahora”, concluyó.



La ubicación del inmobiliario que esta en todavía en construcción es en Costa Bella kilómetro 37.5 carretera libre Rosarito- Ensenada a un lado de Puerto Nuevo.