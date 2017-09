Aportará García experiencia

MEXICALI, Baja California(GH)

Iván Deniz, coach del Club Soles de Mexicali, tendrá nuevo asistente, se trata de Pablo García Fernández, quien viene a sumarse al cuerpo técnico cachanilla de cara a la campaña 2017-2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



García Fernández, de 28 años de edad y nacido en la ciudad de Málaga, España, tiene vasta experiencia en el baloncesto español, participó en los últimos años dentro de la Organización Unicaja, de la Asociación de Clubes de Baloncesto de España.



El malagueño comentó que viene con muchas ganas de aportar al club y se dijo muy contento de poder tener esta experiencia en el baloncesto mexicano.



“Tengo muchas ganas de estar en Mexicali, es un nuevo Proyecto, sé que es una gran responsabilidad y vengo con mucha actitud para afrontarla”.



El joven recalcó que cuando ha escuchado el nombre de Soles de Mexicali, de México, sólo escucha comentarios positivos de la organización.



“Siempre he tenido referencias muy buenas del equipo, sé perfectamente a donde voy aun equipo puntero de México, que siempre se ubica en los primeros planos, eso me motiva y me obliga para hacer lo mejor posible mi trabajo”.



El coach Déniz destacó que estaba buscando un perfil de un chico joven que viniera con ganas de ayudar y con el hambre de aprender, Iván comentó que viene con grandes referencias de Málaga e incluso con buenas referencias del entrenador de España.



“Será una persona que ayudará mucho en el proceso de mejoramiento del conjunto y en los aspectos individuales, además de su aporte en el área de scouting, que es de vital importancia para nosotros”.