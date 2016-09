Rivas pone el toque internacional

MEXICALI, Baja California(GH)

Recientemente la cachanilla Zahira Rivas clasificó al mundial del triatlón olímpico que se celebrará en Holanda el próximo año y ayer en la carrera Sudor Cachanilla, la atleta mexicana puso con su presencia el toque internacional al evento.



Rivas confesó que el objetivo de regresar a Mexicali y participar en la competencia de ayer, fue principalmente correr una distancia corta a modo de preparación para otro evento internacional que tiene en puerta.



“Es padrisímo volver a competir en este tipo de carreras, aquí fue donde empecé hace como diez o doce años, en competencias cortas, estoy feliz por haber participado, además hay que apoyar cada que se pueda”, declaró.



“Fue una competencia que me sirvió para medirme más que nada, me sentí muy bien y aparte me sirvió de preparación para competencias también internacionales que tengo en puerta”, expresó.



A pesar de saberse como un ejemplo a seguir para la nueva generación que viene en camino, Zahira Rivas, le dio un enfoque diferente a tal situación y manda un mensaje a los jóvenes atletas.



“Solo puedo decirle a los jóvenes atletas que ellos también son un ejemplo a seguir para los que siguen y pues la verdad el deporte es un gran camino, no hay edad para empezar ni para terminar”, concluyó.