Córtez cumple su objetivo

MEXICALI, Baja California(GH)

Una de sus metas para el 2016 era escribir su nombre en lo más alto de la carrera atlética Sudor Cachanilla y ayer ángel Córtez cumplió dicho objetivo al conquistar el campeonato absoluto de la justa.



El joven atleta se dijo satisfecho con lo logrado, ya que ese era el principal propósito, además dijo que para estar apenas retomando actividades atléticas no se estuvo nada mal.



“Desde la semana pasada iniciamos actividades, ahora veníamos decididos a ganar esta carrera, la verdad en estos momentos estoy reiniciando mis entrenamientos, me parece que para estas circunstancias es un muy buen tiempo”, aseguró.



Sobre lo que fue en sí la tercera edición de esta carrera, el campeón dijo sentirse sorprendido por la cantidad de personas que se está sumando a esta disciplina.



“La verdad es un deporte que se está expandiendo mucho, hay muchas personas que los conozco de otros ámbitos y me los he estado encontrando aquí y eso es sorprendente”, comentó.



Ángel Córtez no dejó pasar la oportunidad de dedicarle este triunfo a su novia quien siempre lo apoya.