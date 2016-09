Cachanilla es seleccionado Nacional de Voleibol

MEXICALI, Baja California(GH)

En un principio, el cachanilla, Everardo Hernández, “intentó” jugar futbol, como él mismo lo describe, su padre lo hizo cambiar de deporte y hoy representará a la selección mexicana de voleibol en la tercera edición de la Copa Panamericana sub 23, que tiene como sede la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.Comenzó a practicar voleibol bajo las instrucciones de Rafael Angulo, a quien considera su gran mentor, asimismo su pasión por el deporte creció en el 2007 cuando Baja California fue sede de los Mundiales de Voleibol sub 18 femenino y sub 19 masculino.Tuvo un ofrecimiento para jugar con los Marineros de la Vancouver Island University en Canadá, pero el sueño se vio momentáneamente frustrado, ya que su talento en el voleibol lo llevó a tener una beca deportiva en laUniversidad Autónoma de Nuevo León, donde, desde enero del 2015 se encuentra combinando entrenamientos con sus estudios en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en la cual, cursa el tercer semestre de la Ingeniería en Mecatrónica.El líbero, firmó un gran año con el selectivo de “Tigres” de voleibol, campeón Nacional de Primera Fuerza, campeón de la Liga Mexicana, campeón de Universiada Regional y Nacional, lo que lo hizo tener su primer gran llamado a la Selección Nacional.La primera actuación de Everardo Hernández con el equipo tricolor, puede llegar hoy cuando México se enfrente a Guatemala a las 18:00 horario de Baja California.En la justa se encuentran los selectivos sub 23 de Santa Lucia, Argentina, Trinidad y Tobago, Republica Dominicana, Cuba, Colombia y Chile.Everardo Hernández es el único mexicalense en el equipo tricolor, pero no el único representante del estado 29, ya que se encuentran los tijuanenses, Christian Ventura, Bruno Cruz, Ariel Acosta y Eduardo Kraus• Nombre: Everardo Hernández Sánchez• Fecha de Nacimiento: 5 de abril de 1995• Estatura: 1.73 metros• Peso: 70 kilos• Posición: Líbero