Vikingos arma fiesta en su "cueva"

Mexicali(GH)

Exitoso y perfecto fue como el director de la escuela de baloncesto infantil, Vikingos AVP, Arturo Vázquez, calificó lo que la primer Copa Vikingos, misma que concluyó el sábado con ceremonia de premiación a todos los campeones.



Fue en la propia escuelita, “Cueva del Vikingo” en donde se efectuaron las últimas finales programadas y en punto de las 18:30 horas dio inicio la ceremonia de premiación.



“Muy contento para ser prueba piloto, fue un evento perfecto, no tuvimos ningún partido suspendido, hicimos 12 jornadas, más los playoffs y finales y todos los equipos se presentaron”, presumió con orgullo Arturo Vázquez.



Y es que a lo largo de la competencia, la competitividad, lealtad y espíritu deportivo fueron el común denominador entre los pequeñines que participaron en la “Copa Vikingos”, misma que se caracterizó por ser par niños que apenas empiezan a practicar el baloncesto.



“Quisimos darle oportunidad a esos niños que casi no tienen juego y lo importante es que se mantuvo un nivel muy bueno, me sorprendieron”, declaró Vázquez.



Una vez concluida la ceremonia de premiación, cada uno de los jugadores se marchó con sus familiares, quienes gustosamente prometieron regresar para la siguiente edición del certamen.



“Invitamos a la ciudadanía a que vengan, que conozcan la Academia de Vikingos AVP y que sepan de que se trata todo esto”, puntualizó el “Director Vikingo”.