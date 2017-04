Cumple Grillos con el cometido

(GH)

Los Grillos de la Progreso dieron un gran salto hacia las semifinales del grupo B del campeonato invernal de beisbol de la Liga Urbana derrotando por blanqueada de 13-0 a los Josmy´s de Playball Store.



En el primer juego de la serie a ganar 2 de 3 celebrado en el legendario parque de la Baja California los Grillos toman ventaja de 1-0 y sin permitir carrera para poner un pie en la segunda ronda.



Óscar “Agonía” Hirales lanzó juego completo para agenciarse la victoria con labor de cuatro hits mostrando gran control, ya que no concedió pasaporte. La derrota para Omar López con relevo de C. Presichi.



Por los ganadores Enrique Chávez bateó de 5-5, Armando Duarte de 5-4, Rigoberto Ordóñez de 5-3, Jorge Lizárraga de 5-3, Daniel Ocegueda de 5-2 y Sergio Gerardo de 5-2 y por los perdedores E. López de 4-2.



En otros resultados del mismo grupo Zorros de Clemente García ganó a Venados por 14-1 con pitcheos de Clemente García y Deportivo Xochimilco a Atléticos por 14-8.



Dentro de los playoffs del grupo C los Tercos de la Santa Isabel derrotaron por 10-8 a los Azules de Ascotech, Amigos del Xochimilco Jr. a Club Deportivo Hidalgo por 11-6 y Dragones a Zorros del Chuma Gallegos por 10-5.