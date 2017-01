Un hombre de revanchas

MEXICALI, Baja California(GH)

Es el mexicalense Guillermo Aguirre Vela, actual subcampeón de la Liga MX sub 20 con el club León, en donde hoy luce como un sólido defensa central titular, hazaña que no el ha sido sencilla, puesto que ha tenido que sobreponerse a las adversidades, mismas que le enseñaron que el futbol es su pasión.



Comenzó a patear de un balón en la primaria Abelardo L. Rodríguez y su primer equipo fue el de la Colonia Zacatecas, se desempeñó como delantero y mediocampista, llamó la atención de la selección de la Liga Menor Urbana pero terminó por no convencer.



El joven originario del Fraccionamiento Santa Bárbara, comenta que sobreponerse a esa desilusión y dar el máximo en la selección le hizo darse cuenta de que el futbol era lo suyo.



Defendió las camisetas de Zacatecas, Santa Clara, Baja California, Revolución 7 y la Colonia Nueva, siendo este último equipo donde se le abrió la puerta de llegar a las fuerzas básicas de Xoloitzcuintles.



“Mi mamá en un principio no me quería dejar ir, pero tenía 14 años y sabía que el futbol era lo que más me gustaba, al final me apoyaron”, menciona.



Reconoce a quien fuera su entrenador en Mexicali, el “Doc” Jesús Avelar, como uno de sus mentores, “Me enseñó disciplina y me puso a jugar como defensa central”.



Een Tijuana estuvo durante cuatro torneos con los caninos, su último torneo fue el Clausura 2014 donde no vio actividad, retornó a la capital bajacaliforniana en busca de revancha.



LA LLEGADA A LEÓN Y EL SUBCAMPEONATO



El “Doc” se enteró de que Guillermo Aguirre y otros mexicalenses se quedaron sin equipo y les ayudó a conseguir una visoria con los esmeraldas.



Fue registrado para la Tercera División de la Liga 2015-2016, “Llegamos seis de Mexicali y en la actualidad soy el único que sigue en la lucha”, dice.



Tuvo conexión con la gente de la ciudad que es conocida como la Capital Mundial del Calzado, “La gente me ha tratado de maravilla, no tuve problemas en adaptarme”, reconoce.



Comenzó siendo titular en el equipo que dirige Rubén “Ratón” Ayala, jugó siete partidos en temporada regular, pero el andar del cachanilla tuvo un bajón y fue a la banca.



Para la “Fiesta grande” fue titular de nueva cuenta, dijo sentirse nervioso por ser su primera liguilla, pero fue el auxiliar y ex futbolista Everaldo Begines quien le dio la calma.



Llegó a la final contra Atlas, se mantuvo el 0-0 global y el campeonato se escapó en tanda de penales, donde cayeron 3-2.



SUS VIVENCIAS CON LA “FIERA”



“La gente no le presta mucha atención, pero es de gran nivel”, dice en referencia a la sub 20, donde ha compartido cancha y vestidor con jugadores de Primera que buscan ritmo o seleccionados nacionales en procesos de menores.



Su ídolo es Rafael Márquez, quien con La Fiera consiguió un bicampeonato y le toca compartir cachan con quien heredó el #4 del estelar azteca, Cristian Torres.



“Jugar con Cristian Torres es de lo mejor que me ha pasado, tenerlo de compañero en la cancha es muy bueno”, menciona.



Ser central en León no es cualquier cosa, los jefes en la zaga son Guillermo Burdisso y Diego Novaretti, “Quisiera estar en su lugar” confiesa.



Dos veces a la semana juega interescuadras con el primer equipo, “Si puedo marcar a Mauro Boselli y Germán Cano, puedo marcar a cualquiera de la liga”, dice.



“Hay que estar preparado para todo”, expresa, puesto que una de sus metas en el 2017 puede llegar en cualquier momento, el debut en Liga MX o Copa MX.



OPINIÓN SOBRE EL FUTBOL CACHANILLA



“Extraño jugar con mis amigos, el ver como se pone la porra, los juegos de más pelea, más golpe”, confiesa sobre el futbol local.



Y es que a pesar de haber emigrado desde hace ya varios años, Aguirre Vela se mantiene al tanto de lo que sucede en su tierra y aunque regresar está lejos de sus planes, prometo volver algún día y regalarle a la afición cachanilla algo de lo que ésta le ha dado a él.



Jugó hasta la categoría Juvenil “B” en el futbol local, sabe que hay calidad, pero algo ha faltado para consolidar el semillero hacia el balompié profesional.



“Al mexicalense le ha faltado dedicarse, he visto mucho talento aquí, tienen que creérsela, estar de lleno en esto, tener disciplina”, concluye.