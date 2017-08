Una familia llamada Tecos

MEXICALI, Baja California(GH)

, sin embargo eso le importó poco al destino que lo colocó en una cancha de baloncesto para que ahí recolectara sus mayores alegrías deportivas.Es José De la Torre Barrientos, mejor conocido como el, fundador de un club que precisamente lleva por nombrey que está próximo a cumplir 13 años de fundación.Hablar del Club Tecos en Mexicali, es hablar de un club diferente en todos los sentidos, es hablar de un club gratuito para los niños y de un club que los forma primeramente como seres humanos y después como jugadores de basquetbol.No son sus palabras las que lo dicen, son sus ojos los que con un brillo particularmente nostálgico delatan el amor que José De la Torre siente por esta vocación.A ciencia cierta el formador de niños no sabe hasta donde va a llegar con esta escuelita, lo que sí sabe, es que se entregará en cuerpo y alma a un proyecto en el que inició primeramente por recomendación de su padre, es por ello que una promesa debe cumplirse.José De la Torre ve a sus alumnos como si fuesen sus hijos.Si bien es cierto, José De la Torre practicó en sus años de juventud este deporte, nunca imaginó que algún día se convertiría en uno de los principales formadores de talentos de la ciudad, ni tampoco que fundaría un club de baloncesto con el nombre de su equipo favorito de futbol. Fue en bajo un programa de Imdecuf, el cómo nació este proyecto.Al tratarse de un programa totalmente gratuito, las instrucciones eran claras, solamente formar niños.Cabe señalar que el proyecto en principio no cuajó como se esperaba, pues las clases durante semanas se dieron con un aproximado de entre tres y cinco niños.Los ánimos del, amenazaron con derrumbarse en más de una ocasión, pero las palabras de su madre retumbaron siempre cada que ese pensamiento lo invadía.“Pensé varias veces en dejarlo, pero mi mamá (QEPD) me decía, por alto te pusieron ahí y debes aguantar-, mientras que mi papá siempre me dijo que no podía quedar mal y pues seguimos trabajando con ganas en el proyecto”, recuerda.Como ya se dijo, el destino es caprichoso, a los pocos días de ese pensamiento, los alumnos aumentaron su cifra hasta llegar a los 80 niños. Lo que empezó siendo formativo, se terminó por convertir con el paso de los días en algo competitivo y al momento de ingresar a torneos, se tuvo que elegir un nombre, mismo que se eligió de una peculiar manera., confiesa José De la Torre, aludiendo al hecho de que futbolísticamente siempre fue seguidor del hoy desaparecido Tecos de la UAG y a su apodo que curiosamente conserva desde la Secundaria.El Club Tecos tiene la peculiaridad de ser gratuito para todos, hoy cuentan con un aproximado de 42 niños.Asimismo, los Tecos continúan con su filosofía inicial, formar niños y darles herramientas para que puedan sobresalir ya sea ahí con ellos o con otros equipos.“Eso es lo que hacemos, estamos acostumbrados a formar niños y verlos después triunfar en otros equipos o verlos llegar a Olimpiadas Nacionales”, afirma con orgullo De la Torre.Otra característica que tiene el equipo emplumado, es que es abierto en su totalidad para niños con capacidades diferentes o con algún tipo de comportamiento distinto y es en este club en donde esos niños han aprendido a interactuar y convivir con todos los compañeros.'Todos aprendemos,así como ellos aprenden basquetbol conmigo, yo aprendo muchas cosas con ellos, hemos formado una especie de familia, este es como mi segundo hogar', señala.Lo delqueda perfectamente ejemplificado al ver a su hija Ángela De la Torre de 11 años de edad, formar parte con entusiasmo de este equipo.Así es el club Tecos, un equipo que arropa tanto a alumnos como a sus padres, un equipo que más allá de promover baloncesto, promueve la familia y así será mientras sigan siendo resguardados por las alas delJosé De la Torre BarrientosAndrés Reyes13 años•Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas•Martes y jueves de 15:30 a 17:00 horas.6862484636