Faisanes se consagra

Mexicali(GH)

No hubo rival para un Faisanes que, de la mano de Álvaro Santana levantaron el trofeo de campeones al derrotar 53-31 a Warriors en la Liga Universitaria de Baloncesto en la categoría Segunda Fuerza.



Santana se lució en el gimnasio universitario Rubén Castro Bojórquez y a la postre fue nombrado galardonado como “El Jugador Más Valioso”, tras anotar 15 de los 18 puntos de su equipo en el primer periodo, luciendo espectacular desde la media y larga distancia.



Para el segundo periodo, los “guerreros” intensificaron su juego y planearon mejor sus ataques pero las “aves” no dejaron resquicio alguno y se llevaron la primera mitad 30-18.



En el tercer cuarto se ensució un poco el encuentro, se volvió un juego ríspido, de mucho choque y por ende muchas faltas de ambos equipos, pero Faisanes, lejos de amedrentarse, estiró la ventaja 46-25 con buena labor de Emilio Bernal.



Para el último segmento las acciones cambiaron, se volvió un partido abierto en donde Warriors buscó desesperadamente acercarse en la pizarra pero Faisanes no aflojó, jugó con el reloj y tránsito a placer la “redonda”.



Faisanes tuvo un camino difícil para levantar esta copa, se enfrentó a Centinelas en octavos de final, posteriormente se midió ante el sembrado número uno, La Chope, en los cuartos y en las semifinales derrotó a la quinteta de BTS para instalarse en la gran final.