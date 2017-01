Se visten boxeadores de "Reyes Magos"

MEXICALI, Baja California(GH)

Diversos personajes del pugilismo local se han unido bajo un mismo propósito, dibujar cientos de sonrisas este 6 de enero en lo que será la quinta edición del evento “Unidos por una Sonrisa, Regalazo de Día de Reyes”.



Bajo la coordinación del ex peleador, Juan Carlos “Chino” Salas, esta fiesta se realizará un año más en la colonia Baja California, esperando recibir como en ediciones anteriores a centenas de pequeñines.



El festín está destinado a celebrarse a partir de las 12:30 horas en la avenida Oaxaca y Bahía de los Ángeles #490, en la colonia Baja California.



Tal y como ha sucedido con anterioridad, habrá música en vivo, brincolinas y una presentación de luchadores, además de piñatas, dulces y pastel para los invitados principales de la fiesta, no sin dejar de lado que la intención es también que cada niño se lleve un juguete a casa.



Para lograr el cometido, Salas se dio a la tarea nuevamente de solicitar el apoyo del gremio boxístico, mismo que ha tenido respuestas favorables y han sido ya varios las personas que han aportado su donación de diferente manera.



No obstante, el organizador de este evento, señala que la donación de juguetes va un poco baja, puesto que lo que en su mayoría se ha recibido son donaciones de dulces, pastel o hot dogs, pero en cuanto a cantidad de juguetes van un poco retrasados en comparación de otros años.



La invitación es abierta al público en general, por lo que se solicita juguetes en buen estado, de preferencia para ambos sexos, interesados comunicarse al 6861490718 con Juan Carlos Salas.