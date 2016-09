El "Goofy" sueña en grande

MEXICALI, Baja California(GH)

De origen cachanilla, su nombre es Roberto Carranza Romo, tiene 14 años y actualmente, el portero de 1.80 se prepara a tope para ser registrado la próxima temporada en el plantel sub15 de Liga MX.RobertoCarranza relata sus inicios como portero, “Estaba en un selectivo, donde en alguna ocasión nos faltó portero, decidí probar y me gustó jugar en esa posición, me dijeron que lo hacia muy bien.En el futbol local defendió los colores de equipos de San Felipe, 18 de marzo e Instituto Patria, su acercamiento al futbol profesional, se dio después de que un entrenador de Ensenada, lo llamó para un torneo en Las Vegas, donde hubo visores de Gallos Blancos.Faltan tres semanas para el comienzo de la, competencia en la que se encuentra registrado con al escuadra queretana, a la cual describe como un equipo unido, que trabaja duro y es muy responsable.Continua sus estudios en la escuela IDEL y a pesar de estar la mayoría del tiempo concentrado en actividades deportivas, no olvida lo académico, “Tengo que acabar mi escuela para que nada me falte nada a mi familia, ni a mi”, comenta.