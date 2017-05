Alianza se aferra a liguilla

MEXICALI, Baja California(GH)

Hace apenas una jornada el boleto de Alianza para liguilla se tambaleaba, pero hoy de nueva cuenta la calma parece haber llegado, luego de vencer 3-1 a Potros 18 de Marzo y subir a la sexta posición general.



El triunfo en calidad de visitante, provocó además que Potros se rezagara aún más en su lucha por no descender de la Liga Urbana de Primera Fuerza.



La suerte parece estarle dando la espalda al conjunto de la Colonia 18 de Marzo, pues en un juego en donde al igual que en otras ocasiones volvieron a dominar, el marcador fue otra vez adverso, debido a la poca eficacia frente al arco.



En la parte baja también se cometieron imprecisiones que terminaron en penales en su contra, mismos que intercambiaron por goles Alejandro Galván al minuto 20 y Luis “Luigy” Cárdenas al 85, previamente Alexis Becerra había anotado de cabeza a los 75.



En otros resultados, Abogados despedazó al Cóndor goleándolo 7-0, mientras que Barcelona en los último minutos perdió 3-2 con el recientemente campeón de Copa, Tulaka. Por su parte Bachilleres Baja y Revolución no pudieron jugar porque el silbante encargado no llegó a la cita.