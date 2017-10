Celaya recoge los frutos

MEXICALI, Baja California(GH)

Víctor Celaya, primer lugar en la Clase 11, se dijo muy contento por el galardón y enalteció la labor de todo su equipo, asegurando que fue una dura preparación para lograr el objetivo.



“Muy orgulloso, muy contento, fue una preparación de un mes en todos los aspectos, tanto con el carro, el equipo, en lo personal pero todo salió bien en una pista muy demandante y eso me hace más feliz”, dijo con una sonrisa.



El oriundo del Centro, California, comentó que, a su parecer, no hay rival fácil, por lo que cada carrera es un duro desafío por la calidad de cada uno de los participantes.



“En esta categoría no hay competidor fácil, ahora todos son muy difíciles y por eso tienes que mantenerte en los primeros lugares siempre para que no te puedan ganar”, aseveró.



En cuanto al evento, Celaya confirmó que CODE es un excelente organizador y mencionó que espera seguir compitiendo al máximo nivel.



“Me pareció un excelente evento, muy organizado, muy buenos competidores y por supuesto, la convivencia y lo que se vive en estos deportes es fascinante”, finalizó.