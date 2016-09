Gorrones es mucha pieza para C.D.O

MEXICALI, Baja California(GH)

Después del revés sufrido en su anterior encuentro, Gorrones Basketball volvió a la senda de la victoria, luego de sobreponerse 42-26 a C.D.O, en actividades de la Liga Universitaria de Baloncesto.



La actuación de Richard Perkins fue clave para conseguir la victoria, ante un equipo de C.D.O que se mostró errático en ofensiva y no pudo superar la frontera de las diez unidades en cada uno de los parciales disputados en la cancha #1 de la Unidad Deportiva Rucuabén Castro Bojórquez.



Gorrones no salió a la expectativa en los primeros diez minutos, su principal característica fue la de buscar el aro rival, consiguieron casi el doble de puntos de C.D.O, quien logró acortar distancias desde el lanzamiento de faltas.



Una de las desventajas para el equipo que terminó derrotado, fue la actuación del segundo cuarto, donde sólo pudieron encestar en dos ocasiones por conducto de Juan Torres, mientras su rival no dejó de incrementar la ventaja.



El tercer segmento significó el parcial más parejo en parciales, pero no así en la cancha, donde Gorrones Basketball, por conducto de Richard Perkins, terminó con cualquier esperanza de victoria, el marcador indicó 18-29 para el inicio del último segmento.



En esos diez minutos finales, Richard Perkins se destapó a la ofensiva y terminó por hacerse acreedor al mejor anotador del encuentro.