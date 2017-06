Proturismo da la bienvenida a corredores de la Baja 500

ENSENADA, Baja California(GH)

Esta tarde durante la conferencia de prensa previa al arranque de la edición 49 de la Score Baja 500, el XXII Ayuntamiento de Ensenada que encabeza, Marco Novelo, dio la bienvenida a los corredores procedentes de diversas partes del mundo.



El presidente de Proturismo, Nicolás Saad Andrés refrendó el compromiso de la administración municipal de coadyuvar con los organizadores para que este evento trascurra sin sucesos que lamentar.



Nico Saad subrayó que con el apoyo de las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno se ha montado un operativo para resguardar a participantes y espectadores durante el recorrido fuera de camino.



En representación del alcalde, Marco Novelo, reconoció la disposición de Score International de trabajar de la mano con las autoridades; principalmente por promover las bondades del municipio más grande de México y América Latina a nivel internacional.



Aprovechó para reiterar su agradecimiento a la empresa llantera BF Goodrich por el donativo de 10 mil dólares que hizo a DIF Ensenada, para la compra de insumos en beneficio de los grupos con mayor vulnerabilidad.



Por su parte, el secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Carignan y Juan Tintos Funcke, representante de Score, recalcaron la importancia de que la población acate las recomendaciones preventivas para evitar incidentes durante la carrera que iniciará este sábado y concluirá el domingo.



Señalaron que la Baja 500 será transmitida en vivo a través de internet y posteriormente en revistas especializadas, tanto de la unión americana como de otros países de donde proceden varios corredores.



Finalmente, recordaron que estas carreras fuera de camino dan renombre al municipio conocido como la Capital del Off Road, pues además de atraer turismo y contribuir en la derrama económica, los atractivos son promocionados en diversos medios de comunicación e incluso en cortometrajes.











Medidas de seguridad para carreras fuera de camino



No traspasar las barreras de seguridad a lo largo de la ruta de competencia, debiendo quedar libre de tránsito peatonal la Franja de Amortiguamiento entre las dos barreras establecidas.

Acatar los señalamientos de los elementos de Seguridad Pública, staff y demás autoridades encargadas del control y vigilancia del evento.

Mantener en constante vigilancia a los menores de edad y no dejarlos solos en ningún momento.

Abstenerse de llevar mascotas al evento que pudieran cruzarse en el recorrido de los competidores.

No generar falsas versiones sobre eventos que pudieran suscitarse durante la realización del evento deportivo, que pudieran generar la movilización de masas.

No tirar objetos a los participantes, ya que esto pudiera generar que pierdan en el control del vehículo y provocar un accidente.

Queda prohibida la presencia de espectadores a lo largo de la parte baja del Arroyo Ensenada, por lo que deberán ubicarse en el área de los bordos de protección del mismo.

Respetar los límites de velocidad y los reglamentos de Tránsito y Bando de Policía, tanto en la ciudad como en carreteras federales y estatales, así como dentro de la ruta de competencia.

Sobre el libramiento Ensenada en la etapa de terracería, existen dos cortes en la vialidad que abarca la mitad de la sección transversal, ocasionado por grietas de más de cuatro metros de ancho y hasta 10 metros de altura, por lo que deberán transitar con precaución y abstenerse de rebasar en esa sección.

Dar aviso a la autoridad al observar a algún pseudo aficionado rompiendo las reglas de seguridad para mantener el orden.

En caso de algún accidente dar aviso vía telefónica al número 911 o a los elementos de seguridad más cercanos, los cuales estarán ubicados en cada entronque con las distintas carreteras.

No ingresar a la ruta de competencia en tiempos donde ya arrancó el evento hasta que pase el último automóvil, ya sea en el mismo sentido o sentido contrario.

No ubicarse en la parte exterior de las curvas y mantenerse alejado más de 15 metros de la ruta en rectas donde se alcancen altas velocidades.

En caso de algún accidente de un competidor u espectador no ingresar a la ruta de competencia hasta que se disipe el polvo y tenga la visibilidad el automóvil que venga detrás.

No modificar o alterar la ruta de competencia con zanjas, rampas, piedras u otra actividad.

No tirar basura y en caso de haber fogatas realizarlas en un área limpia de vegetación y cerciorarse de haberse apagado completamente.

Llevar consigo un botiquín de primeros auxilios (que incluya medicamento contra piquetes de alacrán y otros insectos), lámpara con baterías nuevas, herramientas básicas para mecánico, llanta de refacción, suficiente gasolina para regresar a la ciudad, bloqueador solar, sombrero o cachucha, chamarra, etcétera.

Tomar las debidas precauciones al momento de elegir el lugar dentro de la ruta de la competencia, para evitar riesgos y causar accidentes.