¡San Román Martínez!

MEXICALI, Baja California(GH)

No importa que tan nublada u oscura parezca la situación, en el Auditorio del Estado al final, el Sol siempre termina brillando.



Una vez más en la casa de los Soles de Mexicali, volvió a fluir la magia. Luego de errar una y otra vez de larga distancia, apareció el capitán Román Martínez con su capa de héroe para encestar a siete segundos del final, el triple que a la postre le dio el triunfo de 87-83 a Soles sobre las Garzas de Plata de Hidalgo.



Fue el primer duelo de las semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, una noche que estuvo a nada de tornarse triste, pero que al final contó con un final feliz.



A pesar de que los anfitriones empezaron de la mejor manera, encestando de tres puntos por conducto de Lucas Martínez, los visitantes reaccionaron rápido y tomaron la iniciativa del juego.



En cuestión de segundos Brody Manjarrez y Stephen Soriano encestaron desde la pintura y consumaron la rápida voltereta para tomar una ventaja que ya no soltarían hasta el medio tiempo.



Poco a poco Garzas fue ejerciendo su dominio y las estadísticas hablaron por sí solas, Soles encestó apenas cinco puntos con jugadores salientes del banquillo, mientras que los foráneos 21, además de sumar ocho triples en la primera mitad, seis de ellos en el segundo segmento.



Además a la ofensiva ni Alex Pérez ni Pedro Meza pudieron romper de manera constante la defensiva de las Garzas, por lo que tuvo que ser para no variar, Justin Keenan quien con su fortaleza penetró la pintura y embistió el tablero en más de una ocasión para mantener a Soles en la pelea.



Para el tercer bloque, Garzas de Plata dio un golpe de autoridad gracias al trabajo de Ivan Jhonson al adjudicarse un 23-15 parcial que le dio ventaja de 12 puntos para el final del partido.



Ya en la parte final, Soles solamente tenía un camino para revertir su situación, arrollar a su rival y así fue. Pedro Meza, Alex Pérez y Javier Carter aparecieron cuando tenían que aparercer.



Aun así, Soles a pocos segundos del final se encontró con el 83-82 en la pizarra jugando en su contra, intentaron anotar de corta distancia, pero fallaron en su intento, inclusive errando debajo del aro, entre manoteos el balón cayó a manos de Román Martínez, quién sin pensarlo ejecutó de larga distancia, anotó y convirtió el inmueble en un auténtico manicomio.



De esta forma, Soles tomó la delantera en la semifinal y esta noche en punto de las 20:00 horas intentará ampliar la ventaja para viajar con menos presión a los juegos de gira.