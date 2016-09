Cachanilla campeón absoluto en Mr. México

MEXICALI, Baja California(GH)

La meta es clara, hacer historia a para Mexicali, una nueva modalidad se ha creado en el fisicocontructivismo nacional y esa es una oportunidad que hay que aprovechar, al menos así su entrenador se lo hace saber.Emilio Arriaga cierra los ojos y confiesa, “la verdad no tenía contemplado lograr esta hazaña este año, pero los resultados se nos fueron dando tal y como lo planeó mi coach y yo mismo poco a poco fui creyendo que todo era posible”.Ganar un campeonato absoluto en el Mr. México, evento de fisicocontructivismo más importante del país es uno de esos logros que llegan una vez en la vida y en la pasada justa el atleta cachanilla se alzó con la gloria.Durante toda su carrera se dedicó a lo que era el fisico contructivismo natural, conocido en este ambiente como el “Body Building”, hasta que por recomendación de Fernando Fernández, su entrenador de cabecera, Emilio Arriaga decidió incursionar en dos nuevas modalidades el Men´s Physsique y el Classic Physsique, lo que sucedería meses más tarde jamás lo hubiera imaginado.“Fue mi entrenador quien me dijo que mi físico se podía adaptarse mejor a estas dos categorías, el objetivo principal era obtener título absolutos y decidimos dar de lleno el cambio”, recuerda.“En estas categorías se busca darle al cuerpo una mayor balance, armonía y mucha definición, aquí se trabaja más eso, la definición y las dietas son mucha más rigurosas”, extiende.“Todo sacrificio tiene su recompensa” y sumergido en esa línea motivacional, Arrriaga decidió emprender la aventura, los resultados al final hablan por sí solo, campenatos absolutos en Men´s Physsique dentro del Mr. Iron Mucle y el Mr. Mexicali 2016, así como campeonatos absolutos en Classic Physique en Mr. Baja y Mr. México 2016.Emilio Arriaga relata como fueron esas horas antes de entrar no solo la historia nacional, sino en especial a la cachanilla, luego de convertirse en el primer cachanilla en lograr lo que nunca antes nadie había logrado.“A diferencia de las otras categorías, en Classic Physsique, se compitió y se premió el mismo día, participamos 17 atletas, debo decir que todos tenían un altísimo nivel, no pensaba en nada más, solo en dar lo mejor de mí”, confiesa.El primer recorte llegó y Arriaga clasificó entre los seis finalistas, un nuevo recorte redujo la lista de participantes a solo dos, el mexicalense era uno de ellos.“Cuando quedamos solo dos competidores, sentí una gran adrenalina, algo que pocas veces he sentido, en ese momento supe que podía lograr uno de mis grandes sueños”, comenta.Detrás de toda esta hazaña, hay siempre una inspiración y los “motores” que encienden la inspiración de Emilio Arriaga responden a dos nombres en particular.“El motor de todo esto es mi familia, mi esposa Denisse Álvarez e hija Mishel, quien siempre se emociona al verme competir, ver su cara de alegría cada que llegó a casa con un trofeo, es lo que me da fuerza para soportar todo”, sentencia.Más allá de las metas a cumplir que pueda arrojar el próximo ciclo del fisicocontructivismo, el atleta mexicalense tiene otro sueño aún por cumplir y este se encuentra alejado de cierta forma de las tarimas.“Uno de mis sueños es promover más este deporte entre los jóvenes de Mexicali, alejarlos de las calles, de los vicios, yo desgraciadamente empecé a entrenar esta disciplina con un asesor cuando ya esta muy grande, si entrenan, acérquense a los especialistas, Mexicali tiene un gran nivel”, expresa.Han sido 14 años de entrenamientos, 14 años de sacrificios, de esfuerzos, de rutinas y al final Emilio Arriaga ha alcanzado uno de sus máximos sueños, ser el mejor atleta de México.Sin embargo, esto está lejos de terminar, Arriaga ya apunta su mirada a otro horizonte, a otros escenarios para el 2017 y es que algo tiene muy claro, los sueños se construyen en el gimnasio y cumplen en la tarima.