La mejor de la historia

MEXICALI, Baja California(GH)

Sarahí Ramírez fue galardonada como mejor mariscal de campo en la historia de Baja Flags por lo que se dijo muy feliz de que le hayan dado este nombramiento y resaltó que es resultado del trabajo realizado de muchas personas.



“Es un reconocimiento al esfuerzo, no solo mío, sino de mis compañeras, entrenadores y demás personas que me han ido formando en el deporte y también como persona”, declaró.



Subrayó que es importante este tipo de eventos ya que es un impacto favorable para que este deporte siga evolucionando e impulse a las nuevas generaciones a la práctica del mismo.



“Creo que es un reflejo de todo el trabajo, a todos los jugadores que dedican parte de su vida al deporte y creo que puede influir en los nuevos jugadores que apenas empiezan”, señaló.



La joven atleta comentó que espera que estos reconocimientos sigan por mucho tiempo ya que existe mucha gente que dedica su tiempo y vida a este deporte de contacto.



Por último, Ramírez agradeció a todas las personas que han influenciado favorablemente en su vida deportiva.



“A muchas personas, hay personas que me apoyan, que confían y creen en mi como mis papas, mis hermanos y todos los entrenadores y compañeras que han estado en toda mi trayectoria en esta disciplina”, finalizó.