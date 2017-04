Estrada desea arbitraje justo

MEXICALI, Baja California(GH)

José Estrada fue enfático, confía en su equipo ciegamente, pero pide un arbitraje justo para los juegos venideros en la ciudad de Monterrey en donde se definirá la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



En su particular punto de vista, las decisiones arbitrales han afectado un poco el funcionamiento de su equipo, sobre todo en los dos primeros partidos que se disputaron en Mexicali.



“Se los dije ( a los árbitros) que no podía ser posible que marcaran todo a favor de ellos, cualquier ligero contacto contra ellos marcaban falta y cuando era del otro lado no nos marcaban nada”, denunció.



Sobre la hazaña que tendrán que lograr para poder conquistar el campeonato, Estrada dijo sentirse con la confianza de que él y sus compañeros podrán con el paquete, pues compartió un poco de la mentalidad que tiene el equipo en estos momentos.“



Desde ayer platicamos y dijimos que teníamos que darlo todo y tratar de llevar la serie al máximo y después ganarla, este equipo se ha levantado en momentos difíciles y sé que puede suceder otra vez”, expresó.