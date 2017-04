Pérez sueña viéndose campeón

MEXICALI, Baja California(GH)

Uno de los jugadores que más corrió y peleó en la cancha la noche de ayer, fue el cachanilla Carlos Pérez, quien ha expresado sus deseos de levantar el que sería su primer título como jugador profesional.



“Desde hace un año hemos buscado eso (el título) y aquí estamos otra vez peleando por lograrlo, para mí, en mi primer año fue algo muy bonito estar en este escenario, hoy ya sé cómo se siente jugar una final y vamos por todo”,declaró.



Asimismo, Carlos Pérez evitó meterse en polémicas y sobre los minutos que ha disputado en la duela, se limitó a decir que el tiempo que su entrenador crea necesario que juegue, lo acatara sin problemas.



“Es un gran entrenador (Alejandro Martínez), le he aprendido mucho y cuando él me llame para jugar, yo estaré ahí el tiempo que el equipo me necesité, yo haré solamente mi trabajo”, puntualizó.