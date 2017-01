Carrillo confía en potencial de Águilas

MEXICALI, Baja California(GH)

El catcher emplumado, Xorge Carrillo cree que la forma en como se ha dado la clasificación de su equipo a los playoffs, les puede traer buenos dividendos, pues han empujado en la recta final a diferencia de otras temporadas.



“Creo que este año es diferente, en la cuestión de que hemos tenido que pelear desde un principio, es algo bueno para nosotros, en otros años hemos ganado la primera mitad y la segunda mitad nomás vamos y a la hora de playoffs nos ha faltado un poco”, comentó.



“Habla muy bien del carácter del equipo, vamos a luchar, queremos traer el campeonato, todos los rivales han sido muy fuertes”, extendió.



No se obsesiona con sus estadísticas, o el termino del rol regular, habló de lo que se enfoca es ganar en el siguiente destino emplumado: el Estadio Manuel “Ciclón” Echeverria.



“En lo personal, no soy tan fanático de ver mis números, ahorita lo más importante es ganar”, pronunció.



Uno de los episodios más significativos de la Temporada 2016-2017 para Águilas, fue el cambio de manejador, el mal paso del equipo ocasionó la destitución de Gil Velásquez y la llegada de Roberto “Chapo” Vizcarra.



Para el pelotero tijuanense, son cosas del béisbol, no le pone la etiqueta de “malo” al ciclo de Velázquez, “Simplemente el béisbol nos dio con uno y con el otro no”, dijo.



El nivel de la liga se encuentra en crecimiento para el nacido el 12 de abril de 1989, y a su percepción a eso se debe el cierre que tuvo la temporada regular.



“La verdad es algo de lo que quiero que se de cuenta más gente, aquí se juega a un nivel muy alto, siento que en Estados Unidos, no mucha gente lo nota, pero el standing ha estado cerrado porque todos los equipos son buenos”, declaró.



Pertenece a Mets de Nueva York, su máxima participación ha sido en Triple “A”, Carrillo desea que el 2017 signifique el llegar a la Gran Carpa.



“He hecho todo lo posible defensiva y ofensivamente, son cosas que no puedo controlar, en Mets ha catchers jóvenes o de mi edad, pero en ellos han invertido más, pero son cosas que no puedo controlar, espero que en el 2017 se pueda dar”, concluyó.