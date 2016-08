Ciudad de México()

No se necesitó mucho para vencer al América. La dupla formada por Isaac Brizuela y Eduardo López fue suficiente para echarle a perder el Clásico del centenario a unas Águilas que jugaron sin la pasión que se destila en este tipo de partidos y las Chivas golearon



El "Conejito" les pintó la cara y en 12 minutos los puso con los pies en la tierra, taladrando una defensa que parecía de papel, con un portero como Moisés Muñoz que nada pudo hacer para salvarlos de la humillación.



Los primeros 15 minutos no parecía que el América estuviera jugando un Clásico, perdía balones, cedía terreno y no supo cómo contrarrestar el juego vertical de los rojiblancos.



El "Conejito" Brizuela jugó con tal desparpajo que con suma facilidad les anotó el 1-0 al minuto 19, aprovechando un servicio de "La Chofis".



No tardó López en volverles a ganar el esférico y aprovechar el espacio para ponerle en bandeja de plata el balón a Brizuela, a quien no le temblaron las piernas para poner el 2-0, al 31’.



Y mientras el Rebaño se dio gusto tocando el balón en cancha ajena, las Águilas no pudieron reaccionar jamás.



Y para colmo de la debacle azulcrema, Carlos Peña anotó al 84’ el tercero de la noche, que no solo detonó los ánimos en la cancha con un conato de bronca entre Silvio a Romero y José Juan Vázquez, sino también en la parte alta de la tribuna donde hubo al menos tres enfrentamientos a puño limpio... entre los mismos seguidores del América, que locos de dolor arremetieron en contra de sus compañeros de butaca.