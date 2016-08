Ratifican a Alfredo Castillo al frente de la Conade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras una reunión que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos con los medallistas olímpicos de Río de Janeiro, informó que Alfredo Castillo, titular de la Conade, fue ratificado en su cargo.“El presidente dijo que seguiría y a nosotros lo que nos queda trabajar de la mano con las autoridades rumbo al siguiente ciclo”; dijo el pentatleta Ismael Hernández, ganador de bronce.Los atletas añadieron que la convivencia fue cordial y todo mundo pudo opinar.“Lo que pedimos es que las instituciones trabajen juntas y que los atletas no tengamos que preocuparnos por otra cosa que no sea entrenar", comentó el clavadista Germán Sánchez.Carlos Padilla, titular del COM , respaldó la ratificación de Castillo.“Alfredo tiene una curva de aprendizaje que no se puede desperdiciar” dijo.A su salida, Castillo se negó a hablar hasta después de su comparecencia el próximo lunes.