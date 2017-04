información relacionada Fotogalería ¡A la liguilla!

TIJUANA, Baja California(GH)

Liderato parcial, liguilla asegurada y el volver a ganar en casa luego de tres encuentros, fue lo que consiguió el Club Tijuana con su victoria de 2-0 ante Toluca. Joe Corona y Víctor Malcorra hicieron los goles en el segundo tiempo.



Desde la jornada #8 ante Monterrey por marcador de 2-0, Xolos no sacaba los tres puntos de su cancha y lo hizo ante Toluca, quien era el primer lugar del Clausura 2017 con 26 unidades; ahora los rojinegros son líderes con 28 puntos.



Fue un encuentro cerrado, donde Xolos encontró la llave para abrir la puerta de Alfredo Talavera en la segunda mitad y así, amarrar el boleto a la fiesta grande por segundo torneo consecutivo, logró que no conseguían desde la temporada donde fueron campeones en el Apertura 2012.



Después de un primer tiempo parejo,los locales se fueron al ataque, pero la búsqueda del tanto cumplió su objetivo cuando a los 72 minutos, Víctor Malcorra envió un centro por izquierda que remató de cabeza Joe Corona por delante del manchó penal.



Con los comandados por Hernán Cristante con líneas adelantadas y con dos revulsivos como Juan Martin Lucero y Matías Pisano en el terreno de juego, el Club Tijuana coqueteó con el segundo tanto. A los 78, Hurtado encontró libre al “Gato” Lucero en el área, pero el argentino recibió el pase y estrelló el balón ante Talavera.



Cinco minutos después, en otra descolgada, Avilés perfiló de Malcorra de frente al marco y el #10 de los fronterizos no perdonó el tanto que cortó el ayuno de no ganar en casa.



La afición tijuanense disfrutó el performance del equipo y celebró cada circulación a favor de la redonda mientras corearon “¡Oleee!”.





FICHA:



Goles: TIJ: Joe Corona (72´), Víctor Malcorra (83’)

Estadio: Caliente

Arbitro: Roberto Ríos

Asistencia: 27, 333 espectadores

Próximos partidos: Xolos visita a Tigres; Toluca recibe a Querétaro.