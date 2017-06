El Tri sin errores ante Nueva Zelanda

(Tomada de la Red)

El Estadio Olímpico de Sochi será el segundo escenario donde se presente la Selección Mexicana de futbol dentro de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017. En esta ocasión, el Tri se medirá al conjunto de Nueva Zelanda en un encuentro donde ambos están obligados a ganar.El equipo de Juan Carlos Osorio sacó un agónico empate 2-2 ante los Campeones de Europa, Portugal, por lo que cuenta con un solo punto en el grupo A, mientras que los All-Whites perdieron en el partido inaugural 0-2 ante los anfitriones, Rusia en San Petersburgo.México se declara sin nuevos lesionados y por el contrario, quienes presentaban problemas ya están en franca recuperación, tal es el caso de Nestor Araujo, quien ya ante Portugal tuvo participación, al entrar de cambio.El portero Guillermo Ochoa tuvo una destacada participación ante los lusos, por lo que seguramente, Juan Carlos Osorio lo seguirá alineando. La única situación que se reportó fue la baja de un día del ex jugador de Pachuca Hirving Lozano quien viajó a Holanda para firmar con su nuevo equipo, el PSV Eindhoven, para luego reincorporarse con el equipo.Los All-Whites, comandados por Anthony Hudson aguantaron de arranque al equipo local, pero después del primer gol perdieron un poco la concentración, lo que dio paso a que recibieran la segunda anotación. Los kiwis están obligados a ganar, ya que una nueva derrota los dejaría fuera de toda posibilidad, tomando en cuenta que su último encuentro es ante Portugal.Por lo mismo, México no sólo tiene que ganar a Nueva Zelanda, sino sumar la mayor cantidad de goles posibles, para tener esa ventaja en caso de requerirla para avanzar.Los momios señalan como gran favorito a México, ya que una victoria del Tri paga -800, mientras que por un triunfo neozelandés se ofrece +3300. Por el empate se da +800. Oddsshark también indica que el under de 2.5 goles paga +135, mientras que el over -175.Las apuestas deportivas marcan que si Nueva Zelanda se llegara a poner en ventaja para el medio tiempo, y gana el partido, se paga +4000. Si México se impone se ofrece +2200 y si se da un empate al final, se da +3300.Pronóstico: México 3-1 Nueva Zelanda