Confirman fractura de Saúl "Canelo" Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El mexicano Saúl Álvarez, campeón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), no subirá al ring lo que resta del año debido a una fractura en la mano derecha.



“Luego de realizarle un CT SCAN y tomarle Radiografías, el doctor determinó que tiene fractura no desplazada del escafoides del carpo derecho (dedo pulgar) y se le inmovilizó la mano y utilizará un aparato Braquipalmar”, confirmó la promotora Golden Boy.



Para fortuna del pugilista mexicano, la denominada “fractura Avulsión” no requiere de cirugía. Sin embargo, “su mano derecha estará inmovilizada durante las próximas seis semanas, y por lo tanto no podrá combatir en este 2016”, detalló el doctor Lomeli Jaime, de tal modo que un posible enfrentamiento contra el kazajo Gennady Golovkin tendrá que esperar hasta 2017.



“Canelo” se lesionó este fin de semana durante su combate contra el británico Liam Smith, a quien superó por la vía del K.O., para adjudicarse el título de la OMB.