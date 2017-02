De vuelta al tricolor

MEXICALI, Baja California(GH)

La mezcla entre perseverancia y disciplina arrojará siempre buenos dividendos y como perfecto ejemplo podría servir el caso del cachanilla Fernando Millán Haro, portero de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca.



Millán Haro milita desde hace tiempo en el club profesional, partió cuando tenía la edad de 12 años y hoy a pocos meses de cumplir los 18, vive uno de sus mejores momentos, lo cual le ha valido para llegar hasta la Selección Nacional Sub 18.



Fue el propio futbolista mexicalense, quien en su cuenta de Facebook publicó el oficio en donde se le hace el llamado al Tricolor Sub 18, junto con otros de sus compañeros. “Gracias a Dios, Selección Mexicana Sub 18”, posteó el joven arquero.



La vida futbolistíca de ex jugador de los equipos mexicalenses Flores Magón, Club España e Instituto Patria ha estado rodeada desde siempre de sacrificios y de arduo trabajo, prueba de ello es que esta no es la primera vez que Fernando Millán recibe un llamado nacional.



El portero de los Tuzos desde su llegada ha mostrado buenas aptitudes tanto dentro como fuera de la cancha y es por ello que las convocatorias para los representativos del país llegaron muy rápido.



El porterito cachanilla ha vestido los sueters de la Selección Nacional desde las categorías Sub 15, sin embargo en los últimos años el llamado se había negado, púes algunas lesiones y la alta competencia lo habían marginado.



Con el nivel recuperado en su club, fue cuestión de tiempo para que Fernando Millán regresara por la puerta grande al combinado azteca.



“Mi sueño es llegar a un mundial Sub 20 y después a unos Juegos Olímpicos”, reveló hace unos meses Fernando Millán en entrevista para LA CRÓNICA, hoy con este llamado, deja en claro que sigue luchando duro por alcanzar ese sueño.