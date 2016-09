Marca perfecta

MEXICALI, Baja California(GH)

No fue la mejor de sus noches, sin embargo el combate se cargó siempre para su lado y con suma claridad, el mexicalense Diego de la Hoya ligó su décimo sexto triunfo en el boxeo profesional, tras vencer al puertorriqueño Orlando del Valle.



La contienda celebrada anoche en el Estadio AT&T de Dallas, Texas, perteneció al respaldo de la velada que encabezó el también mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez ante el inglés Liam Smith.



Fue un combate en el que De la Hoya volvió a verse cómodo en la división Pluma, no obstante los estilos no se acoplaron y la pelea tuvo que irse a las tarjetas, tras disputarse los diez asaltos, en los que los tres jueces vieron llevarse de calle la contienda al cachanilla al otorgarle tarjetas de 100-90, 100-90 y 99-91.



Los primeros capítulos se llevaron a cabo a un ritmo semi lento, en donde el púgil mexicano tomó lo iniciativa y propuso las acciones, ante un Orlando Del Valle que se dedicó más a protegerse del peligro que a ofender.



Por momentos, en los rounds cuatro y cinco, el peleador boricua se animó a lanzar esporádicos latigazos, mismos que no causaron mella en De la Hoya, quien a su vez siempre encontró respuesta con combinaciones en corto.



La pelea se hizo adulta y Orlando Del Valle acusaba en la parte derecha de su rostro el castigo de Diego De la Hoya, aunque nunca hasta entonces nunca llegó a estar en mal estado, en cierto punto por la apatía que por lapsos mostró el cachanilla, provocando esto la molestia de su entrenador Joel Díaz.



En los últimos dos episodios, el también apodado “Golden Kid” salió a liquidar el combate, en especial en el último asalto en el que durante los segundos finales por fin pudo encontrar con potencia y claridad su objetivo, doblándole las rodillas a Del Valle, pero la campana fungió como salvadora.



De esta forma, Diego De la Hoya consiguió su décimo sexto triunfo en misma cantidad de apariciones, quedando hasta ahora en nueve su marca de cloroformos.