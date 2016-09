Rebeca sin presea con la jabalina

RIO DE JANEIRO, Brasil(GH)

La sonorense Rebeca Valenzuela no tuvo registro en lanzamiento de jabalina y cerró su actuación en los Juegos Paralímpicos Río 2016 con lo que puso fin a la actuación de los deportistas de nuestra entidad en ese certamen.



Valenzuela Álvarez no pudo marcar en ninguno de sus intentos para concluir en la sexta última y posición de la jabalina F12/13 que tuvo lugar en el Estadio Olímpico en Río de Janeiro, Brasil, en el penúltimo día de acciones del evento.



Rebeca se despide de Río 2016 no con un sabor amargo sino con el de la victoria pues apenas el miércoles conquistó medalla de bronce en la bala (13.05 metros) para cumplir su sueño más anhelado en su carrera deportiva pues hace cuatro años en Londres 2012 quedó en la orilla por subirse al podio.