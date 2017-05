Los videos fueron para quemarme: Chávez Jr

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Julio César Chávez Carrasco salió a dar la cara por los polémicos videos donde sale en estado de ebriedad y con mujeres que se filtraron en la red después de su derrota ante Saúl "Canelo" Álvarez en Las Vegas.



Chávez Jr afirmó que fue su equivocación el confiar en las personas equivocadas, también consideró que todo fue con el afán de dañar su imagen ante los medios.



"Todo esto del video fue planeado para quemarme yo nunca pagaría para acostarme con una mujer. Sé que soy muy confiado y fue mi error pero tampoco es para decir que soy lo peor y un mal ejemplo para la juventud". El boxeador comentó que lo que más le preocupaba era lo que sintiera su esposa Frida Muñoz.



"Hablé con uno de los muchachos que salen en el video y le reclamé. El dinero va y viene pero quiero que le aclares a mi esposa que no sucedió nada con las mujeres que aparecen en el video".



Para finalizar, El hijo de la leyenda afirmó que tenía mucho tiempo que no peleaba en el peso y que no se va a retirar del boxeo.