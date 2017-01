Un 'Coyote' renovado

MEXICALI, Baja California(GH)

Poco a poco las secuelas de su dolorosa derrota por nocaut van quedando en el pasado, incluso después de ese descalabro han llegado dos victorias y la confianza en sí mismo parece volver a ser la misma de antes.



Es Maickol “Coyote” López, púgil cachanilla que verá acción este 20 de enero dentro de la cartelera “Noche de Campeones” que montará la empresa Paves Boxing en el Gimnasio de Mexicali.



El peleador de la división Súper Gallo dice estar en estupenda forma física y mental de cara a su choque con el sonorense Guadalupe García y es que para que sus planes salgan a la perfección, una nueva derrota, es simplemente inadmisible.



“Mentalmente venimos al cien y físicamente estamos trabajando para que vean un Coyote diferente, agresivo, cuando me miren esa noche, quiero que le gente se sorprenda y vea algo diferente a lo que habían visto”, expresó.



En base a esto, Maickol López asegura que seguirá siendo ese peleador estilista que gusta del movimiento de cintura y de atacar, sin embargo puntualizó en lo que ha trabajado más para ofrecer argumentos distintos.



“Más que nada trabajamos en la fortaleza, consideramos que nos hacía un poco más de pegada, trabajamos en eso sin perder la rapidez, quiero que la gente vea a un peleador completo”, señaló.



En su mente no está otra cosa que no sea ganar el día 20 y después de eso, su plan inmediato es buscar una pelea de título de la Costa del Pacífico o del Estado, pero como él mismo lo indica, a la mala aprendió la lección de ir paso a paso, con los pies en la tierra es por ello que Maickol López promete ofrecer el próximo viernes una versión renovada.