A continuar triunfando juntos

MEXICALI, Baja California(GH)

Eduardo es el mayor, aunque solo por un minuto de diferencia, ostenta récord de 10-0, mientras que su hermano Leonardo presume foja de 9-1, ambos pelean en la división Súper Gallo y son conocidos como los Gemelos Báez.



Esta noche subirán al encordado en cartelera que la empresa Promociones Zanfer montará en el municipio de Tecate, Baja California, buscando a pesar de sus similitudes, diferentes propósitos.



Eduardo Báez, tratará de mantener el invicto ante Ángel Montes, púgil con récord de tres triunfos, 18 derrotas y un empate, mientras que su mellizo Leonardo, buscará volver a la senda triunfal, luego de su última derrota y para ello deberá vencer a Efraín Gonzáles (3-20-1), ambos contiendas al menos en el papel, lucen sencillas en demasía.



LISTOS PARA PRUEBAS MAYOES



Algo está claro, tanto Eduardo como Leonardo se sientes capaces de poderle pelear a quien sea y saben que en este año deberán pegar el salto de calidad, si es que quieren que su nombre empiece a sonar cada vez más fuette.



“Más que oportunidades importantes, se están manejando ya nombres, en especial el de David de la Mora, quien ha tenido ya peleas de corte internacional, me siento preparado para ese tipo de rivales, pero quién toma la última palabra es mi entrenador”, señala Eduardo Báez.



Por su parte, luego de sufrir un trago amargo en su último combate, Leonardo Báez asegura haber aprendido la lección y luego de dejar atrás la depresión de haber perdido el invicto, saca a relucir el lado positivo de esto:



“Lloré e incluso llegué a pensar en el retiro, me deprimí por esa derrota porque sabía que era un rival al que yo podía vencer, hicimos cosas que no debimos y pagamos las consecuencias”.

“Lo rescatable es que ya no tengo esa presión de cuidar el invicto, aprendí de mis errores y sé que tengo que volver a empezar para recuperar el camino”, comenta.



EL BOXEO DE MEXICALI



Otro sentimiento en común que compartes, es que los dos quieren ser ídolos del boxeo local, pero se dicen sabedores de que esto resulta complicado, puesto que no pelean en casa, debido a la empresa a la que pertenecen.



Esto no los entristece, púes ambos aseguran que el roce que están teniendo y el nivel en el que están peleando es superior al del pugilismo local y alejarse del público cachanilla es el precio que tienen que pagar.



“Yo no me considero para nada un futuro ídolo, soy un joven que apenas empieza en esto y sé muy bien que es difícil que la gente me conozca mucho, porque no peleo mucho aquí (Mexicali), pero también sé que en donde estoy peleando, tengo roce con peleadores de más calidad”, expresa Leonardo Báez.



Eduardo va un poco más al fondo y emite su punto de vista sobre el pugilismo cachanilla, indicando tajantemente lo que le molesta y lo que en su opinión es el principal problema.



“No me gusta cuando peleadores cachanillas se pelean en facebook entre ellos mismos, creo que los boxeadores de aquí tienen que enfrentarse a rivales de fuera, pero que sean buenos, no esos rivales que a veces traen para que pierdan, si cambia eso, estoy seguro que el nivel de casa fuera mucho mejor”, sentencia Eduardo.