Juan Carlos Osorio, firme en el "Tri"

(SUN)

En la Federación Mexicana de Futbol importa más el fondo que la forma.



El paso prácticamente inmaculado de la Selección Nacional en la eliminatoria es más que suficiente para garantizar la permanencia de Juan Carlos Osorio en el cargo de director técnico.



“Si se analiza fríamente, hubo 18 puntos en disputa y sacamos 16.



Fuimos el primer lugar. Conseguimos el objetivo. El gusto se rompe en géneros y una eliminatoria consta de 16 juegos con un primer puente de seis y lo hemos pasado. En noviembre comienza el segundo puente, el final, y habrá momentos buenos y malos, en los que los jugadores podrán alcanzar lo que se les pide de la tribuna. Será difícil porque los partidos son juegos vida o muerte…”, dijo Decio de María, presidente del organismo.



A pesar de que las críticas sobre la forma de juego han arreciado sobre el colombiano, De María lo tiene claro: No habrá cambios. “Cualquier profesionista con 16 intervenciones: gana trece, empate dos y pierde una, pues es difícil criticar de forma parcial, no...”.

“Cada equipo —agregó el directivo— es de 23 jugadores y cada mes hay diferentes factores a considerar, los futbolistas se lastiman, hay bajas de juego. Pero los números están ahí... y hay quien pide la salida del profesor Osorio... Los análisis no deben ser parciales, sino integrales”.



Negó categóricamente que Juan Carlos Osorio esté pensando en abandonar al Tri, por ofertas que han surgido de clubes colombianos.



“El profesor es una persona, un ser humano, y su mano es más que suficiente cuando está comprometido, cuando diga que no, habrá comunicación abierta. Hoy Osorio está más que comprometido en la Selección Nacional”, finalizó el presidente de la FMF.