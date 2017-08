Atlas naufraga sin su capitán Márquez ante América

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Sin su capitán Rafael Márquez por primera vez en el torneo, Atlas naufragó el viernes por la noche. Oribe Peralta convirtió un penal cuando agonizaba el encuentro y un América con 10 hombres derrotó 1-0 al Atlas, en un partido por la cuarta fecha del torneo Apertura 2017.



Márquez, un referente histórico de Atlas y de la selección mexicana, se ausentó de su primer partido con el club donde debutó, el cual lo separó de su plantel mientras intenta limpiar una reputación manchada por la sanción que le impuso el Departamento del Tesoro el miércoles por sus presuntos vínculos con un narcotraficante.



El capitán de la selección mexicana no entrenó los últimos tres días con el club y no es claro cuándo podrá reincorporarse al Atlas, que le manifestó su apoyo y expresó su deseo de tenerlo pronto de regreso sobre las canchas.



Antes del arranque del partido, sus compañeros saltaron a la cancha del estadio Jalisco portando camisetas con el número 4 que Márquez ha monopolizado con selección mexicana por más de 20 años.



"Mi familia y yo agradecemos todas las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido, ¡muchas gracias!", escribió Márquez en su cuenta oficial de Twitter minutos más tarde del gesto de sus compañeros.



Sobre el campo, Atlas desperdició un penal errado por el argentino Milton Caraglio a los 69 minutos y no pudo dominar a las Águilas, que se quedaron con 10 por la expulsión de Bruno Valdez tras la jugada del penal.



Cuando el partido expiraba, Daniel Arreola derribó a Edson Álvarez para un penal que Peralta convirtió con tiro rasante al poste derecho del portero Miguel Fraga para darle la victoria a las Águilas.



Con la victoria, América sumó su segundo triunfo en fila y alcanza nueve puntos para treparse al liderato del campeonato a la espera de los demás resultados de la fecha.



Atlas se queda con seis puntos, en el quinto escalón.



América fue mejor en la primera parte y tuvo una clara oportunidad de irse al frente a los 19 minutos, cuando el argentino Guido Rodríguez impactó la pelota dentro del área con potencia pero el portero Miguel Fraga recostó a su lado derecho para desviarlo.



En la segunda mitad, las Águilas volvieron a tocar la puerta a los 48, cuando el colombiano Carlos Darwin Quintero se animó a disparar desde las afueras del área y su intento rozó el poste derecho de Fraga.



Después de eso, Atlas despertó y comenzó a dominar el encuentro, un esfuerzo que encontró premio cuando el argentino Matías Alustiza fue derribado dentro del área por el paraguayo Valdez para el penal. El zaguero reclamó excesivamente y recibió una tarjeta amarilla que fue su segunda y le valió la expulsión para dejar a las Águilas con 10 hombres a los 68.



Los Zorros no pudieron capitalizar porque el argentino Caraglio cobró un penal con suavidad por el centro del arco y su compatriota Agustín Marchesín detuvo la pelota con el puño derecho.



Ya cuando agonizaba el encuentro, Daniel Arreola derribó dentro del área a Edson Álvarez por el costado izquierdo del área para el penal que Peralta convirtió.



Antes, en Puebla, el argentino Gustavo Bou se estrenó en México con un tanto en la segunda parte y Tijuana igualó 1-1 ante los Camoteros locales.



El colombiano Christian Marrugo aprovechó un centro de Francisco Acuña para mover las redes a los 48 minutos, pero Bou decretó la igualdad a los 57 en una jugada de contragolpe.



El tanto de Bou, quien llegó esta temporada a suelo azteca procedente del Racing de su país, fue el primero de Xolos en todo el torneo. El equipo de la frontera era el único equipo sin marcar tantos luego de tres fechas.



El resultado deja al Puebla todavía sin triunfos en la temporada y con dos puntos se ubica en el 15to. puesto.



Tijuana alcanzó su primer punto y se coloca 17mo. entre los 18 equipos de la máxima categoría.