Le anota el primer gol Puebla a Xolos en el Estadio Cuauhtémoc

TIJUANA, Baja California(GH)

Xolos está al borde de caer en el precipicio llamado “El peor arranque en la historia del club en Primera División”.



Desde que ascendieron para el Apertura 2011 los perros aztecas no han perdido sus cuatro primeros juegos de un torneo corto.

En cuatro ocasiones han perdido sus tres primeros enfrentamientos (Apertura 2011, Apertura 2014, Apertura 2015 y Apertura 2017).



Tendrán la oportunidad de revertir el paso en su visita al Puebla por el duelo de la Jornada 4, que se disputará hoy a las 17:00 horas de Baja California en el Estadio Cuauhtémoc.



El Club Tijuana y los camoteros tendrán una trilogía en un lapso de quince días por compromisos de Copa MX y Liga MX.



El 1 de agosto en el Estadio Caliente, los de Eduardo Coudet se impusieron 1-0 a los de la Franja en Copa con tanto del recién vendido Paul Arriola.



Al juego de hoy, los fronterizos llegan como el único equipo que no ha metido gol en liga y con seis goles en contra.



El martes 15 se volverá a enfrentar el equipo que dirige Rafael “Chiquis” García en el mismo inmueble pero en el torneo copero.



En siete visitas en el máximo circuito, Xolos solo ha ganado una, fue en la primera jornada del Clausura 2013, 1-2 con goles de Duvier Riascos y Cristian Pellerano.



Los poblanos llegan en casi las mismas circunstancias que los fronterizos, ya que de sus tres primeros compromisos solo han podido rescatar un empate.



La escuadra camotera fue goleada por los Tigres en la primera jornada, después sacó un empate ante el Morelia y fue derrotado por el Veracruz la semana pasada.



Mientras que en la Copa suma tres unidades, tras vencer al Atlante en la primera jornada y perder ante los mismos Xolos en la segunda fecha.



Sin embargo, el duelo no pinta fácil para los dirigidos por Eduardo Coudet, ya que los de la Angelópolis están necesitados de puntos en el tema del descenso, al encontrarse a sólo nueve puntos de distancia del sotanero Veracruz.



No te pierdas las mejores jugadas del partido aquí:



1" Inicia el primer tiempo de Club Tijuana vs Puebla



6"Tiro de esquina a favor de Club Tijuana



8"Cerca tiro a gol por parte Puebla



10"Otra vez Puebla. Ahora fue Salom, cuyo disparo se fue por encima



14"Gol mal anulado al Puebla por supuesto fuera de juego de Salom. Lo marcó el Asistente 1 Alejandro Ayala



15"Fuera de lugar para Puebla



21"Con un marcador 0-0 domina el partido Puebla ante Club Tijuana



23"Tiro de esquina para Club Tijuana



29" Francisco Acuña (Puebla) ha recibido una falta en la zona defensiva.



29"Falta de Damián Pérez,Club Tijuana.



32"Fuera de juego, Puebla. Óscar Adrián Rojas intentó un pase pero Christian Marrugo estaba en posición de fuera de juego.



34"Falta de Emanuel Aguilera, Club Tijuana.



45" Finaliza el partido entre Club Tijuana y Puebla con un marcador 0-0



Inicia segundo tiempo



45"Empieza segunda parte Puebla 0, Club Tijuana 0.



47" Gooooooooool de Puebla



51"Remate fallado por Francisco Acuña (Puebla) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.