Colombia consigue su primer triunfo en el Clásico

MIAMI, Florida, EE.UU.(AP )

Antes de participar en su primer Clásico Mundial de Béisbol, los peloteros de Colombia habían prometido que no serían una presa fácil. Hasta ahora están cumpliendo su palabra.



Julio Teherán lanzó cinco buenas entradas y Colombia derrotó el sábado por 4-1 a la selección canadiense para conseguir su primera victoria en el Clásico Mundial.



Después que su compañero en los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman, remolcó una carrera en el primer inning por Canadá, Teherán bajó las revoluciones y retiró a los siguientes 13 bateadores.



Donovan Solano remolcó a Tito Polo con un sencillo en la quinta para darle ventaja de 2-1 a Colombia (1-1), que en la víspera batalló durante 10 entradas en su revés 3-2 ante Estados Unidos, tras dilapidar la delantera.



"El juego del viernes fue muy emotivo, pero los chicos han mantenido la misma concentración y energía", dijo el manager colombiano Luis Urueta. "Estoy muy orgulloso por la forma en que han respondido. Siguen jugando con todo".



Colombia disputa el Clásico tras clasificarse en un torneo preliminar en Panamá.



"Estoy muy contento por el apoyo que hemos recibido", expresó Solano. "Hemos soñado con esto durante mucho tiempo, con representar al país del mismo modo que lo hace la selección de fútbol. El país se une para ver los partidos de la selección de fútbol. El hecho de que muchos colombianos nos estén siguiendo es muy especial. Tenemos la fe y la convicción de que podemos avanzar".



Será difícil. Para asegurar su boleto, Colombia tendría que vencer este domingo a República Dominicana, el vigente campeón del mundo.

Yohan Pino relevó a Teherán y lanzó tres innings en blanco, y Dayan Díaz abanicó a tres en la novena para apuntarse el rescate.



Eric Gagne, un ex ganador del premio Cy Young, lanzó por Canadá con las bases llenas y dos outs en la sexta. El relevista de 41 años, que no lanza en las mayores desde 2008, otorgó un boleto a Jhonatan Solano para dar ventaja de 3-1 a Colombia, y luego bajó el telón al episodio con un elevado de Polo.



Gagne lanzó otras dos entradas en blanco, en las que permitió un hit y ponchó a dos.



Colombia aumentó su delantera en la novena, cuando Jhonatan Solano anotó desde segunda gracias a un error del relevista canadiense Scott Mathieson.



Colombia buscará el boleto a la segunda ronda el domingo contra República Dominicana.