Gennady Golovkin acaba con Kell Brook

(Tomada de la Red)

La valentía de Kell Brook, para muchos, le hizo ganarse el respeto en el mundo boxístico, pero para otros tantos fue un error ante el mejor peso Medio del mundo, Gennady Golovkin, que lo trituró durante cuatro de los cinco rounds que duró el combate ante un lleno en la O2 Arena de Londres, Inglaterra, para lograr su nocaut número 23 en fila y su victoria 36 como profesional.GGG defendió con éxito los cetros Medianos del Consejo Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo. El de la Asociación Mundial de Boxeo no estuvo en juego, pero estará emplazado a enfrentar a Daniel Jacobs. Golovkin dijo al final que estaba listo para enfrentar a Billy Joe Saunders en Inglaterra o a 'Canelo' Álvarez en el continente americano.Brook, que subió de peso Welter a Medio, intentó por momentos hacer la faena a Golovkin, pero desde que le lastimaron el ojo derecho, revelando incluso que sintió que le fracturaron la órbita ocular, la pelea fue otra y se quedó demasiado tiempo en las cuerdas, donde GGG aprovechó para lastimarle.Kell tuvo sus momentos, le metió un par de combinaciones a Golovkin en los rounds dos y tres, pero no le fue suficiente para contener a un GGG que le metió fuerte las manos. Al final hubo abucheos para el entrenador de Brook, pese a que se consideró una buena detención.Con la victoria, Golovkin mejoró a 36-0 con 33 nocauts, 23 de ellos en fila, mientras que Brook perdió por la detención técnica y dejó su marca profesional en 36-1 y 25 nocauts, aunque no descartó quedarse en peso Medio en busca de grandes retos, incluso ante 'Canelo' Álvarez.Fuente: ESPN