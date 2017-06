Termina con bronces el hockey

(GH)

Con dos medallas de bronce finalizó su participación el hockey Sub 17 de California, al imponerse 4-2 a Jalisco en femenil y 3-1 en shoot out a Guanajuato, en el estadio Panamericano de la Unidad Deportiva Revolución de Zapopan, Jalisco.



El primer bronce en la jornada del Estado 29 fue obra del equipo femenil dirigido por Francisco Benedith, al doblegar a Jalisco con un par de goles de Carla Ramírez y de Pamela Chicatti.



Y en la rama varonil, también Sub 17, Baja California y Guanajuato empataron a tres goles en el tiempo reglamentario y, en los shoot out la victoria fue para los peninsulares a cargo de Andrea Burciaga.



En el tiempo reglamentario Sebastián Sandoval marcó el primero y Carlos Palacios de hacer el 2-2 y el 3-3 cuando agonizaba el partido y enviar el juego a la definición de los shoot out.



Sebastián Sandoval, Xavier Ortiz y Carlos Palacios hicieron efectivos los shoot out para dar el bronce a Baja California, en la despedida del hockey en la categoría Sub 17.



En cuanto a puntos, Baja California se va como segundo lugar, al igual que en el medallero, donde los peninsulares conquistaron un oro, una plata y dos bronces, siendo superados en ambos departamentos por el Estado de México.