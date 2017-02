Betancourt ya quiere volver

MEXICALI, Baja California(GH)

Fue considerado no hace mucho tiempo una de las máximas promesas del boxeo mexicalense, sin embargo por diferentes motivos, la inactividad se ha apoderado de él en los últimos meses, es por eso que en marzo, Víctor Betancourt promete volver más fuerte que nunca.



Por el momento se entrena en Gym Bedoya, bajo la tutela de Daniel Bedoya, pero por meses estuvo residiendo en Los Angeles, California codeándose con la elite del boxeo internacional, lugar al que espera volver en las próximas semanas.



“Mi mente sigue igual, quiero abrirme camino en Estados Unidos, allá es donde está el verdadero futuro, si me quedó en México no ganaré nada, hay muchas envidias, es triste que aquí mismo en mi ciudad, la gente busque solo su beneficio propio”, sentencia.



Betancourt, espera estar en óptima forma para el mes de Marzo para pelear en Estados Unidos, en donde las ofertas laborales no han cesado.



“Iba a pelear en febrero, pero se cayó el combate, estoy entrenando duro en estos momentos para volver en marzo más fuerte que nunca y demostrar que seguimos siendo un buen prospecto de Mexicali”, prometió.