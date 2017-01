BC se sube al podio

(GH)

Baja California sí obtuvo medalla en la Copa del Mundo de Esgrima Florete Varonil Junior, el mexicalense Diego Alekce Cervantes López obtuvo la presea de bronce en competencia individual realizada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).



El espadachín cachanilla formó parte del 1-2-3 en el podio para México. La medalla de oro fue para José Narváez Paliza de Querétaro, mientras que el tapatío Héctor Covarrubias se llevó la de plata.



En la vuelta de poule clasificatoria, Cervantes derrotó 4-1 al argentino Antonio Servello, también le ganó a dos mexicanos: Héctor Ferniza y Juan Alberto Ríos, así como a los estadounidenses Andrew Chung y Thai William.



En la ronda clasificatoria se ubicó en el puesto siete de 40 participantes, por el desempeño pasó directo a la tabla de 32 y se enfrentó a su compatriota mexicano Juan Alberto Ríos lo venció 15-7.

En la tabla de 16 tuvo otra victoria 15-8 al enfrentarse al colombiano Gabriel Mejía.



En la tabla de ocho de nueva cuenta fue superior con 15-7 su rival fue el estadounidense Anthony Wong.



Para la ronda de semifinales perdió 11-15 en contra de José Narváez Paliza, para hacerse acreedor a la medalla de bronce.



“Estoy contento porque me vino a ver mi familia, la medalla se la dedico a mi entrenador, Maiquel Rodríguez”, comentó Diego. “En las finales me desconcentré, no puse atención y eso me impidió tirar bien, estoy contento porque México se llevó los primeros lugares”, añadió.