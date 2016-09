Broncos gana con error de Carolina

DENVER, Colorado(SUN)

Y sí, la NFL 2016 empezó justo como terminó. Triunfo de los Broncos de Denver 21-20 sobre las Panteras de Carolina, en un partido en el que el equipo de Gary Kubiak demostró que a pesar de las bajas a la ofensiva y a la defensiva, el trofeo Vince Lombardi y su alma de campeón lo respaldan.Los Broncos remontaron una diferencia de 10 puntos con la que se fueron al descanso gracias al corredor CJ Anderson y su defensa.Al principio del último periodo, Anderson recibió un pase pantalla que terminó en las diagonales después de recorrer 25 yardas. El primer pase en la carrera de Trevor Siemian, el quarterback de segundo año al que le dieron la responsabilidad de sustituir al próximo Salón de la Fama, Peyton Manning.Después de que Chris Harris Jr. interceptó a Newton, los Broncos tomaron la ofensiva en la yarda 38 de Carolina. No desaprovecharon la posición de campo y concretaron con anotación de CJ Anderson en carrera de una yarda para darle la vuelta el marcador 17-21.Los Panthers se pusieron a un punto en su siguiente posesión ofensiva, gracias a un gol de campo de Graham Gano, el segundo del partido.Los Broncos soportaron el último ataque de los Panthers que se quedaron a un gol de campo de ganar el partido. Ganó tuvo en su pierna derecha el triunfo, pero falló un intento de 50 yardas.Cam Newton volvió a salir molesto del campo. No es para menos, trató de carcar con el eequipo y apesar de superar a Steve Young como el quarteback con más paritdos (32), con pase y carrera de anotación, no pudo cobrar venganza de aquella noche del 7 de febrero pasado en San Francisco, cuando se le escapó su primer anillo de campeón.Los récords del día, no terminaron ahí para Newton que también pasó a Young como el pasador como más acarreos hasta las diagonales (44).En su primera ofensiva de la campaña, Newton avanzó 81 yardas y encontró en la zona de anotación a Kelvin Benjamin en pase de 14 yardas. El receptor estrella de los Panthers regresó esta campaña luego de perserde todo 2015, pero todo fue estéril para los Panthers.