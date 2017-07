Xolos será parte del Sistema Nacional de Capacitación

TIJUANA, Baja California(GH)

Tijuana fue designada por la Federación Mexicana de Futbol Asociación para ser una de las cuatro sedes que formaran parte del Sistema Nacional de Capacitación.



Por medio del Club Tijuana los interesados podrán inscribirse a los cursos de la Escuela Nacional de Directores Técnicos, Escuela Nacional de Preparadores Físicos y la Escuela Nacional de Árbitros.



En la presentación oficial estuvieron presentes el Director Deportivo de Xolos, Ignacio Palou, el Gerente General Deportivo, Fernando Arce y el jugador Juan Carlos “Kalín” Núñez, quien será el primer alumno del curso para estrategas.



Otro de los elementos del equipo que tomará el curso es Yasser Corona, quien aún se encuentra en rehabilitación después de su lesión en las cervicales.



“Ahorita no está en mis planes retirarme, pero que bueno que está aquí la escuela, es una buena oportunidad para todos”, expresó el defensor que tiene desde el 2008 con la institución.



No es la primera vez que el Club Tijuana funge como docente, puesto que en 2009 y 2013 también lo fue. Solo que para el actual programa se ha realizado una modificación: serán seis horas presenciales a la semana y los demás temas se abordarán por una plataforma web. El plan de estudios tiene un tiempo estimado de finalización de dos años.



“Es una gran oportunidad no solo para la gente de Tijuana, sino para todos los de la región”, expresó Fernando Arce, quien es egresado del Sistema Nacional de Capacitación.



Las demás ciudades donde serán los cursos académico-deportivos serán Ciudad Juárez, Guadalajara y Monterrey.



Hasta el momento en que los canes aztecas lo hicieron oficial, no había ningún arbitro inscrito. “Estamos esperando al primer valiente”, comentó Palou.



Se puede encontrar más información sobre costos y procedimientos de inscripción en: www.fmf.mx/SNC